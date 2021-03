Il mistero del parcheggio nel cantiere del Duomo di Catanzaro

Chi l’ha detto che il Duomo di Catanzaro è avvolto da desolato silenzio, vera Cattedrale in un angoscioso deserto di incertezze tecniche e burocratiche sul suo futuro a medio e lungo periodo? Non è vero niente. Viceversa brulica di vita sconosciuta ai più, a giudicare dal gran numero di auto che vi accedono superando in agilità la barriera del cantiere, sostano con comodità considerato il grande spazio a disposizione, riescono. Nel doppio senso, di uscire da dove qualche ora prima sono entrate; e di riuscire nell’impresa cui soltanto i bravi e i coraggiosi possono essere chiamati: trovare un posteggio auto nell’ora di punta in Catanzaro centro.

Eppure, a giudicare dalle foto che circolano su nostro grande fratello Facebook, accompagnate dai mugugni non si sa se dettati più dall’indignazione o dall’invidia, ogni mattina una quindicina circa di auto, con un numero imprecisato di passeggeri, usufruiscono del posteggio nel piazzale del Duomo, ormai da anni recintato da pannelli per tutto il suo largo perimetro dall’impresa che ha iniziato i lavori di ristrutturazione dopo la chiusura al culto dei fedeli del gennaio 2018. In verità, come da cronache, i lavori veri e propri non sono mai iniziati e non è dato sapere quando nel concreto prenderanno inizio: intanto si è semplicemente messo da parte il poderoso apparato campanario e si è provveduto ai saggi preliminari di verifica statica. Per il resto, mai come nella circostanza ci si deve assegnare nelle mani di chi, dall’alto dei cieli, può.

Per tornare con i piedi per terra, e al problema del parcheggio nel piazzale, e per rispondere alle numerose sollecitazioni giunte in redazione, si potrebbe pensare che a usufruirne siano i dipendenti dell’impresa incaricata dal Segretariato regionale per la Calabria del Mibact che ha la titolarità dell’esecuzione dei lavori. Peccato che attualmente di lavori non c’è neanche l’ombra o, se si vuole, nessun rumore, alcun raschio di benna né martellamento pneumatico. E allora, verrebbe da supporre che dentro il recinto trovino riparo tutti coloro che gravitano, per lavoro o per diplomazie, intorno alla Curia vescovile. Senonché l’ipotesi non regge molto, considerato che all’interno del palazzo di monsignor Bertolone è a disposizione per necessità di servizio un ampio cortile interno, da quel che si vede soggetto a continuo turnover.

Beh, allora il pensiero potrebbe puntare sul parroco della Cattedrale e sulla cerchia ristretta dei parrocchiani che sempre esiste, il cosiddetto “giglio mistico”, memori della consuetudine ante lavori di utilizzare ad eguale scopo il piazzale dell’ingresso frontale del Duomo, davanti la porta inaugurata da Giovanni Paolo. Ma il parroco denega la supposizione, insinuante e finanche maligna. Addirittura, il parroco le poche volte che da pedone deve entrare nella Cattedrale per qualche esigenza di servizio chiede l’accesso alla Sovrintendenza che, allo stato, appare l’unica detentrice legittima delle chiavi d’ingresso nel cantiere. A questo punto avremmo voluto chiedere all’architetto dirigente delegato della Sovrintendenza, o Segretariato regionale per la Calabria del Mibact come adesso si chiama. Lo abbiamo cercato ai due numeri d’ufficio che appaiono sul sito ufficiale del Mibact Calabria, accanto alla mail personale: un numero è inesistente e l’altro suona fino allo sfinimento senza accennare a risposta.

D’altra parre, meglio così: chiedere a un titolato architetto di chiavi e di posteggio ci sarebbe sembrato imbarazzante per noi e inadeguato nei suoi confronti. Anche per questo sarebbe il caso di fare chiarezza su quest’affare dei posteggi per pochi in contrasto con la difficoltà della restante parte del movimento automobilistico. Qualora non si riuscisse a venire a capo delle eventuali responsabilità sfocianti in privilegio, cambiare lucchetto può essere una soluzione, o combinazione del codice, o frequenza del segnale, a seconda dello strumento tecnico di clausura adoperato. Anche se la miglior cosa, come prendere il toro per le corna, è dare inizio ai lavori e non se ne parli più. Quantomeno ai furbetti del posteggio impolveriamo la carrozzeria. Così portano l’auto a lavare e l’economia gira. Non, come accade ora, solo le balle (Paolo Conte dixit).