Sindaco Gimigliano: “Nostro concittadino non si è riammalato di covid”

“In qualità di massima autorità sanitaria nel proprio Comune, al fine di tranquillizzare i propri cittadini, il sindaco di Gimigliano, comunica che il 64enne catanzarese ricoverato nell’Ospedale Pugliese per problemi cardiaci non si è riammalato di Covid 19, e, dopo aver sentito le autorità competenti tra cui il Dottor Masciari dove il paziente risulta ricoverato, si precisa che il soggetto è positivo dal mese di dicembre, non si è mai negativizzato, prassi che può accadere in alcuni casi.

Pertanto – prosegue il sindaco Laura Moschella – mi sento di affermare che è deplorevole dare alle testate giornalistiche tali notizie infondate, solo per avere manie di protagonismo, non pensando ai danni che si potrebbero cagionare al paziente e all’intera comunità”.