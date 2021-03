Svincolo Ospedale, Talarico: “Ci stiamo lavorando da mesi”

“È da mesi che la commissione alla Viabilità sottolinea e si confronta con l’Anas per superare i problemi di sicurezza dello svincolo dell’ospedale Pugliese sulla tangenziale”.

Lo ha detto Fabio Talarico, presidente dell’organismo consiliare, che ha ringraziato il consigliere Corsi per aver ribadito la necessità che si individui una soluzione efficace e duratura. “Su esplicita richiesta del consigliere Giuseppe Pisano, e insieme a colleghi componenti la commissione e tecnici dell’Anas – ha aggiunto Talarico – sono stati eseguiti diversi sopralluoghi, finalizzati a verificare quali potessero essere le opere più adatte per il ripristino della sicurezza sulla strada, a volte oggetto di incidenti per l’imperizia degli automobilisti, ma anche per l’assenza di strutture che impediscano manovre vietate”.

“Dopo diversi mesi, e nonostante il dialogo costante con l’ente nazionale per le strade, mi sarei aspettato una più rapida e concreta risposta da parte di Anas – ha proseguito il presidente della commissione -. Mi auguro che il tempo trascorso sia servito a redigere un progetto realmente risolutivo del problema. Considerando la massima disponibilità del Comune, l’intervento sarà facilmente e celermente realizzabile: ne va della sicurezza dei cittadini”.