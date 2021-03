Area centrale della Calabria, 54 nuovi casi di positività al Covid

Sono 845 i test sul Covid eseguiti in totale per l’area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. I test molecolari 734. I nuovi positivi sono risultati 54 (33 per il Catanzarese e 21 per il Vibonese).

Eseguiti per l’area di Catanzaro 573 test (H 130, Territorio 438, Operatori 5, Rientri 0); 161 per quella di Vibo (H 0, Territorio 152, Operatori 9, Rientri 0).

Inoltre vi sono 74 noti positivi: 35 per Catanzaro e provincia e 39 per il Vibonese.

Test molecolari negativi: 606.

Test Antigenici rapidi immunocromatografici: totali n. 121 (0 positivi).

Test Antigenici in immunofluorescenza: totali n. 0 (0 positivi).

Totale test negativi: n. 727. I tamponi per l’area centrale della Calabria vengono processati all’ospedale Pugliese Ciaccio del capoluogo di regione.