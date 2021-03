Covid-19, quattro nuovi casi di positività a Gasperina

Sono quattro i nuovi casi di positività al Covid-19 a Gasperina. Tutti i positivi appartengono al medesimo nucleo familiare e tutti sono già in quarantena da lunedì 15 marzo. Per i componenti del nucleo familiare che frequentano le scuole di Gasperina non sono stati comunicati esiti di positività; anche loro, comunque, sono in quarantena da lunedì 15 marzo.

Il Comune ha fatto sapere che si è provveduto, sotto indicazione dei medici di famiglia, a fare alcuni tamponi antigenici a persone che hanno avuto contatti con qualcuno dei positivi. Nessuno è risultato positivo.