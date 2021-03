Don Maurizio Aloise tra i nomi più accreditati per la nomina a Vescovo

Ogni indizio porta a credere che sia Don Maurizio Aloise il prete catanzarese chiamato ad accettare la nomina a Vescovo voluta da Papa Francesco. L’annuncio ufficiale sarà dato da Monsignor Bertolone alle 12 come da protocollo Vaticano, nella Basilica dell’Immacolata che, con la chiusura del Duomo, funge da Cattedrale.

Don Maurizio, già parroco di Girifalco, ha retto il Santuario di Torre di Ruggiero, ed è stato il vicepresidente di Fondazione Betania. Proprio la presenza del Nunzio apostolico in città, con funzioni ben diverse da quelle dei visitatori della Congregazione per la fede, ha fatto propendere per l’ipotesi circolata da ambienti Vaticani ieri sera.

Don Maurizio è nato a Catanzaro il 20 aprile del 1969, è stato ordinato a novembre del 1995 e ha ricoperto anche la carica di provicario generale della Curia di Catanzaro. In ogni caso , la guida della chiesa di Catanzaro, affidata a monsignor Bertolone esattamente 10 anni fa, il 25 marzo del 2011, scrive al suo attivo la nomina di due Vescovi della Curia, don Mimmo Battaglia e oggi, con tutta probabilità Don Maurizio Aloise.