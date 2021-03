Indagato l’ex questore e presidente della Sacal Arturo De Felice

E’ stato raggiunto da un avviso di conclusione di indagine l’ex questore di Catanzaro direttore della Dia e presidente di Sacal , Arturo De Felice, ricordato anche a Perugia, per essere stato a capo della polizia perugina durante il caso Meredith Kercher. La notizia è stata riportata dal giornale online Umbriaoggi. Che scrive “Le indagini della procura di Caltanissetta che lo vedono coinvolto riguardano una inchiesta che punta all’ex presidente della Sicilia Rosario Crocetta e all’ex numero uno di Confindustria di allora, Antonello Montante, i quali, secondo i magistrati, avrebbero avuto rapporti di reciproci favori.

Ricostruzione Secondo i magistrati Rosario Crocetta sarebbe stato destinatario di presunti finanziamenti illeciti per la campagna elettorale, da imprenditori riconducibili all’allora dirigenza di Confindustria Siciliana che, in cambio avrebbero ottenuto vantaggi. Primo tra tutti l’ex presidente di Sicindustria Montante. In totale sono 13 gli indagati. Crocetta è accusato di essersi messo «a disposizione di Montante, asservendo agli interessi di quest’ultimo e dei soggetti a lui legati, gli apparati dell’amministrazione regionale, tra l’altro mediante la nomina di assessori individuati da Montante».

All’ex questore di Perugia De Felice, direttore della Dia dal 2010 al 2014 i magistrati contestano di avere esercitato «le proprie prerogative istituzionali – è scritto ancora – sia investigative che direttive, in maniera tale da soddisfare gli interessi personali di Montante e di soggetti allo stesso strettamente collegati, adottando, anche su esplicita sollecitazione, iniziative pregiudizievoli nei confronti di soggetti invisi a quest’ultimo e favorendo, invece, quelli da lui ritenuti vicini».

http://www.umbria24.it/cronaca/richiesta-di-giudizio-in-sicilia-per-crocetta-e-montante-nellindagine-anche-il-questore-del-meredith/amp