“A ricordare e riveder le stelle” è lo slogan scelto per questo 21 marzo per celebrare le vittime delle mafie. La manifestazione che si è svolta stamattina al Parco della Biodiversità di Catanzaro.

Il Coordinamento Provinciale di Libera Catanzaro “Tramonte & Cristiano” con la sua Rete ha optato per il binomio natura-cultura. Per questo motivo, nel pieno e rigoroso rispetto delle normative antiCovid, ha accolto le rappresentanze delle Istituzioni, dei familiari di vittime innocenti di mafia, degli studenti e delle scuole, degli artisti, dei medici impegnati in prima linea nella lotta al Covid e delle associazioni aderenti a Libera.

Foto 2 di 2



Oltre alla manifestazione principale al parco delle Biodiversità Libera Catanzaro e Avviso Pubblico – Enti e Regioni per la Formazione Civile contro le mafie – ha organizzato anche altri eventi per la lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia e momenti di raccoglimento con le scuole della provincia e con le parrocchie.