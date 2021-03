Si avvicina ai carabinieri e li minaccia, quarantottenne lametino arrestato

Quarantottenne lametino arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto ieri a Maida in località Comuni Condomini.

Mentre i carabinieri svolgevano consueti controlli dell’utenza nella vasta area commerciale limitrofa alla Strada Statale 280, ed in particolare tra le gallerie del Centro Commerciale “Due mari“, l’uomo si è avvicinato loro ingiuriandoli e minacciandoli, espressamente contrariato dall’attività di pattuglia in corso; fermato, si è rifiutato di esibire i documenti di riconoscimento richiestigli ed invitato alla calma, accompagnato all’esterno, si dimenava per divincolarsi usando violenza. L’uomo è stato così portato in caserma e ristretto in camera di sicurezza, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria lametina.