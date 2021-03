Vaccini, supporto strutturale e logistico della Croce Rossa italiana di Catanzaro ai medici

“Continuano le attività per contrastare la pandemia da Covid-19 del Comitato di Catanzaro della Croce Rossa Italiana. Le donne e gli uomini delle Unità Territoriale CRI di Catanzaro, Badolato e Botricello da oggi sono impegnati a fornire supporto strutturale e logistico ai medici di Medicina Generale del territorio per la somministrazione dei vaccini”. E’ quanto comunica la Croce Rossa Italiana di Catanzaro su un post di Facebook.

“Nella foto – si legge ancora – si evidenziano i volontari della sede di Botricello, guidati da Nadia Papaleo, che hanno messo a disposizione gli spazi dei locali CRI per la somministrazione delle dosi per contrastare il virus Covid -19 agli over 80.

Al personale CRI, in una forte sinergia associativa, si sono uniti i colleghi della sede zonale dell’AVIS e della Protezione Civile del Comune di Botricello, ulteriormente rafforzati da Infermieri Professionali che volontariamente hanno prestato la loro opera in questa meritoria azione. Le vaccinazioni continueranno anche nella data di domani domenica 21 marzo 2021”.