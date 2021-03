Zona rossa, lunedì il tavolo tecnico convocato dal presidente Spirlì

Il post ha come titolo “zona rossa“, il che fa presagire a nuove misure restrittive. Il presidente ff dell Regione Calabria, Nino Spirlì, non lo scrive in modo netto, ma dice chiaramente che lunedì mattina saranno adottate decisioni importanti.

“Sto predisponendo, – scrive sul suo profilo Facebook – per lunedì mattina, un tavolo tecnico con tutte le rappresentanze. Raccolti pareri e osservazioni, potrò decidere nell’interesse di tutti. Non vi fate fuorviare da pochi facinorosi in campagna elettorale: il timone è nelle nostre mani, le vostre e le nostre. Decideremo sempre insieme. Al tavolo tecnico, voi siete rappresentati da me. Anche coloro che blaterano e maledicono. Tutti”.