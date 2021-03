Atti vandalici contro la chiesa di “Pistoia”, domenica prossima festività delle Palme tutti a messa da Don Giorgio

“Sono qui che raccolgo i vetri”. Sono state queste le prime parole dette al telefono da Don Giorgio Pilò, parroco della Chiesa di Santa Maria della Speranza, nel quartiere Pistoia. Nel cuore di quel tristemente famoso Viale Isonzo 222 (con tutte le declinazioni dell’alfabeto che contraddistinguono le varie palazzine) .

Viale Isonzo il simbolo delle assenze istituzionali e dell’unico sacrificio che viene fatto per garantire la legalità, quello delle forze dell’ordine

Quel viale Isonzo 222 diventato simbolo del degrado sociale della città, dell’incuria amministrativa e politica degli ultimi 40 anni nel capoluogo, delle scelte sbagliate, rappresentazione plastica di quel piede o quei piedi che hanno nascosto la polvere sotto il tappeto, non prevedendo che poi quella polvere sarebbe diventata mucchio e quel mucchio poi sarebbe diventato ingestibile. Simbolo del sacrificio delle Forze dell’ordine lasciate sole a garantire la legalità, a presidiare un pezzetto di territorio in cui, l’abusivismo istituzionale rappresentato da case che hanno dei proprietari definiti ma degli assegnatari non legittimi, la dice lunga sul grado di attenzione che gli uomini che non portano la divisa ma dovrebbero comunque rappresentare lo Stato, hanno avuto per la zona.

Viale Isonzo 222, ciò che esiste ma che nessuno vuol vedere, perché confrontarsi con la bruttezza ed il degrado, sapendo di esserne in parte responsabili è sempre difficile. Viale Isonzo 222 che da qualche giorno si conquista gli onori della cronaca per essere diventato, come era prevedibile d’altra parte, focolaio di Covid, ma dove, ancora una volta l’unico Stato presente, a cui viene delegata anche l’emergenza sanitaria, è quello in divisa e con cinturone in vita.

La rabbia e la delusione di Don Giorgio, ma anche il coraggio di un uomo di chiesa e non di una chiesa di èlite

Era così arrabbiato e deluso don Giorgio che stamattina di primo impatto aveva deciso di non chiamare le forze dell’ordine. Riteneva di averlo fatto già troppe volte, tutte le volte che aveva raccolto vetri, aggiustato porte rotte e messo una pezza ai danni combinati da altri. Ma è un uomo di Chiesa don Giorgio. E non di una “Chiesa privilegiata e di èlite” ma di una chiesa di periferia, quella dove le pecorelle smarrite sono in realtà lupi, pronti a mangiare chiunque. Ma proprio perché è uomo di chiesa e di fede, sa perfettamente che bisogna crederci, crederci sempre, crederci fino in fondo quando anche sembra che nulla si muova nulla sia fermo, crederci fino ad abbracciare la propria croce. Essere quel seme di grano di cui proprio il Vangelo di questa domenica parlava. E così, per l’ennesima volta ha composto il numero del 113, quello della sala operativa della Questura di Catanzaro e sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Volante.

Il sindaco chiede di visionare le immagini delle telecamere…ma saranno funzionanti e funzionali?

A loro il compito di avviare le indagini e andare a fondo, anche di guardare le immagini delle telecamere come ha chiesto nella sua nota il sindaco Abramo. Aggiungeremmo , sempre che quelle telecamere funzionino o sia stata fatta nel tempo, da parte del Comune, una manutenzione tale da renderle quanto meno funzionali per pulizia. Alla società civile il compito di non girarsi dall’altra parte.

L’ondata di solidarietà per Don Giorgio

E appena appresa la notizia il telefono di Don Giorgio ha iniziato a squillare, ma soprattutto è bastata un’idea, una coincidenza, un guizzo perché, dai messaggi Wa e dai social prendesse corpo un’idea buttata lì da qualcuno che da anni, osserva, scrive, parla di queste cose.

L’idea che rimbalza di partecipare domenica prossima alla celebrazione delle Palme in quella parrocchia

Domenica prossima, in coincidenza con la ricorrenza della Domenica delle Palme, chi davvero ha voglia e volontà di testimoniare la propria presenza, non per colmare un’assenza, quelle delle istituzioni in tutti questi anni, ma per mostrare il proprio volto, parteciperà alla celebrazione proprio nella chiesa di Santa Maria della Speranza nel quartiere Pistoia. Ovviamente nel rispetto delle norme anti – covid.

Le parole di Giuseppe Brugnano

Ad accogliere l’invito e a manifestare pubblicamente la loro adesione sono stati per ora Giuseppe Brugnano, poliziotto e sindacalista che ha assicurato la presenza dei sindacati di polizia che ha scritto “Come ho avuto già di dirle telefonicamente, le diamo la nostra massima solidarietà e vicinanza come sindacalisti della Polizia di Stato. Pertanto, domenica prossima, domenica delle Palme, saremo presenti alla Santa Messa per far sentire in modo più forte la nostra presenza anche ai tanti cittadini che vogliono cambiare questo stato di cose”.

L’impegno di Nunzio Belcaro

Nunzio Belcaro, consigliere comunale e libraio che in un post dice “Io sono un privilegiato solo per aver vissuto in tutti i miei anni da libraio, dell’affetto, delle parole di Don Giorgio Pilò della sua cultura, il suo amore per la vita, il suo modo di stare al mondo. Con la fede sono goffo, faccio fatica. Non si possono fare assembramenti, non si può invadere una Chiesa, un piazzale, un quartiere per testimoniare solidarietà. Ma Domenica prossima io porterò mio figlio alla sua Parrocchia per la Domenica delle Palme. Fosse soltanto un mattoncino in più d’attenzione all’operato di un uomo grandissimo, una luce in più accesa in un quartiere che si ha voglia di tenere al buio”.

La speranza che Don Giorgio non debba raccogliere più vetri da solo

Tanti altri hanno chiamato e scritto a Don Giorgio per manifestare la vicinanza, perché Don Giorgio non debba essere più piegarsi a raccogliere i vetri rotti materialmente da qualcuno con i sassi però messi in mano dall’indifferenza di qualcun altro.