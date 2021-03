News: E’ viva e stanno provando a tirarla su con delle lunghe corde. Uno stranissimo incidente è avvenuto questa mattina sulla Ss106 nei pressi della discoteca Rebus, dove un cavallo è precipitato da un ponte per cause in corso di accertamento. In un primo momento si pensava che l’animale fosse morto e invece sta bene e i vigili del fuoco, giunti sul posto in pochi minuti, stanno provando a salvarlo riportandolo in strada.

Aggiornamento

Foto 4 di 4







Nuove notizie sulla caduta del cavallo arrivano dagli uffici comunicazione dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro intervenuto sul posto con squadra distaccamento di Soverato con supporto di unità speleo-alpino-fluviale. Le squadre- si legge nel comunicato – sono impegnate da questa mattina dalle ore 8:30 circa sulla via Nazionale in località Caminia nel comune di Staletti per recupero animale. L’animale interessato un cavallo che, impaurito dall’attacco di alcuni cinghiali mentre si trovava al pascolo, nella fuga scivolava in un dirupo di circa 40 metri dal piano strada. Lo stesso raggiunto dai Vigili del Fuoco del nucleo SAF risulta in buono stato di salute, veniva rifocillato e sedato per l’eventuale recupero con mezzo aereo.