Cittadinanzattiva Aps Calabria: rinnovate cariche elettive

Si è svolto, nei giorni scorsi il Congresso di Cittadinanzattiva APS Calabria nel corso del quale sono state rinnovate le cariche elettive. La mission di Cittadinanzattiva, nata nel 1978, è di segnalare carenze, soprusi, inadempienze, e agire per prevenirne il ripetersi mediante la promozione di nuove politiche, l’applicazione delle leggi e del diritto.

La sua forza risiede nella consapevolezza che “fare i cittadini è il modo migliore di esserlo”, e che quindi l’azione e la partecipazione attiva dei cittadini è il fulcro di una società democratica.

Ad Emilia Celia è stata conferita la carica di Presidente Regionale di Cittadinanzattiva Calabria Aps. Giuseppe Corrado è il nuovo Segretario Regionale.Sono stati confermati diversi Coordinatori delle Assemblee Territoriali e altri sono di nuova nomina, con prevalenza di donne, nello specifico:Daniela Dante per Catanzaro, Daniela Gullì per Chiaravalle, Francesca Bagalà per Gioia Tauro. Quali membri degli Enti Associati di Cittadinanzattiva Aps sono stati eletti Giuseppe Corrado, Pasquale Carella, Anna Russo, Piero Spampinato.