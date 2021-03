Focolaio carcere Siano, sale a 47 il numero dei positivi

Secondo i dati in possesso dell’Ugl Penitenziaria sale a 47 il numero dei soggetti positivi al covid-19 nel carcere di Siano. Nei giorni scorsi erano stati riscontrati i primi contagi tra agenti di polizia penitenziaria e detenuti, dati inevitabilmente costretti a salire dopo gli screening tra personale e detenuti. Ad oggi, infatti, si registrano 47 positivi : 8 di questi sono agenti oltre a 70 persone in quarantena fiduciaria tra civili e guardie. Numero non ancora definitivo perchè sarebbero tanti ancora i tamponi da processare.