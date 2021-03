Atti di vandalismo alla chiesa di Pistoia: De Sarro e Belcaro, non possiamo rimanere indifferenti

L’ennesimo atto di vandalismo che la Parrocchia di Santa Maria della Speranza è costretta a subire non può lasciarci indifferenti.

L’impegno di don Giorgio Pilò, il suo quotidiano e straordinario lavoro di portare conforto fra gli ultimi, merita passi concreti d’immediato impegno. E’ quanto si legge in una nota stampa dei consiglieri comunali di Cambiavento, Nunzio Belcaro (in foto) e Vincenzo De Sarro.

Ed è per questo che la mattina di Domenica delle Palme, il 28 Marzo, Cambiavento sarà presente con una sua delegazione, per quello che le restrizioni Covid permetteranno, fosse anche un saluto o una benedizione.

Portare la luce non solo come atto simbolico, in una Parrocchia lasciata letteralmente al buio.

Nonostante le numerose segnalazioni, ancora il piazzale antistante non è illuminato. Inoltre la presenza di acqua d’ignota provenienza continua ad allagarlo. Catanzaro cambia se cambia anche Viale Isonzo, se l’indifferenza lascia spazio al sentimento d’appartenenza.