Break the silence, anche a Soveria Simeri sono state ricordate le vittime di mafia

Ieri, in occasione della Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime Innocenti di Mafia, l’associazione “Prima o Poi” di Soveria Simeri ha tenuto un convegno dal titolo Break the Silence. All’appuntamento, che si è svolto in parte in presenza ed in parte da remoto, hanno partecipato il collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura e suo figlio Nemo il quale, all’epoca in cui il padre cominciò a collaborare aveva solo sei anni; Nemo, vittima di un sistema che lo etichetta come figlio di ‘ndranghetista da un lato e di un infame dall’altro, al punto da farlo sentire nessuno, come il suo nome.

Altri interventi sono stati quello di Luca Arena, testimone, ex commerciante che denunciò si essere stato vittima del pizzo e quello di Gianluca Manca, giudice onorario siciliano e fratello di Attilio, l’urologo trovato morto nella sua casa di Viterbo nel 2004; la morte del medico fu attribuita a suicidio ma la famiglia ancora oggi contesta questa versione dei fatti sostenendo che Attilio a Marsiglia fosse venuto in contatto con Bernardo Provenzano.

Presenti anche Pino Ionà, consigliere con la delega alla cultura del Comune di Soveria Simeri il quale nel suo intervento ha evidenziato quanto il sodalizio con l’associazione “Prima o Poi” sia dinamico e importante anche per ricordare le date simbolo della lotta alla criminalità organizzata, Gianluca Gentile assessore alla legalità del Comune di Miglierina, Raimonda Bruno insegnate di Lettere presso il Liceo Scientifico “L. Siciliani” di Catanzaro, attivista di Libera e coordinatrice regionale di “Amica Sofia”. L’incontro è stato reso possibile anche grazie al coordinamento di Nadia Lorusso, consigliere comunale con delega alla famiglia e membro dell’associazione.