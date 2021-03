Cavallo caduto del dirupo, salvato questo pomeriggio con l’ausilio di un elicottero

Sono state portate a termine questo pomeriggio le operazioni di salvataggio del cavallo che nella mattinata di ieri, probabilmente per sfuggire ai cinghiali, era caduto in un dirupo nei pressi dell’ex discoteca Rebus a Copanello di Stalettì in provincia di Catanzaro.

Come già riferito questa mattina vigili del fuoco avevano provato a tirarlo su con delle lunghe corde ma non ci sono riusciti perchè il cavallo aveva manifestato un forte stato di agitazione.

Per questo motivo oggi i due veterinarilù si sono recati sul per sedare l’animale fino a portarlo in una condizione di semicoscienza. Nelle ore successive l’intervento di un elicottero che ha ultimato le operazioni. In alto il video del salvataggio.