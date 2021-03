Cavallo scivolato da un dirupo, proseguono le operazioni di salvataggio

Sono ancora in corso le operazione di salvataggio per il cavallo che ieri mattina è scivolato in un dirupo sulla Ss106 all’altezza della discoteca Rebus. L’animale, per sfuggire a dei cinghiali, è precipitato da un ponte ma è rimasto vivo. I vigili del fuoco hanno provato a tirarlo su con delle lunghe corde ma non ci sono riusciti perchè il cavallo ha manifestato un forte stato di agitazione. Per questo motivo oggi i due veterinari Giuseppe Zangari e Antonio Salvatore Benvenuto insieme al dottor Gallesi dell’Asl si sono recati da pochi minuti sul posto dove provvederanno a sedare l’animale fino a portarlo in una condizione di semi coscienza. Solo dopo sarà tirato su con l’ausilio di un elicottero e trasportato in una zona in cui sarà risvegliato.