Chiesa del quartiere Pistoia, non solo vandalismo ma anche indifferenza istituzionale. Da mesi piazzale al buio

Il giorno dopo gli atti vandalici perpetrati contro la chiesa di Santa Maria della Speranza, nel quartiere Pistoia, nel cuore di viale Isonzo 222, resta ancora l’amarezza. La chiesa è chiusa per l’emergenza Covid, Don Giorgio Pilò celebra la messa solo con una suora e la trasmette sulla pagina Fb della parrocchia, ma non è la stessa cosa e lo sa bene, perchè questa cosa aumenta il senso di solitudine e smarrimento.

Non solo vandalismo, ma anche indifferenza istituzionale

Così come Don Giorgio sa bene che non solo di vandalismo si tratta. Che quei gesti, materialmente commessi da qualcuno, in realtà sono alimentati in parte da una lontananza che le istituzioni hanno sempre dimostrato per quell’area, salvo quando si è trattato di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine in fase repressiva e mai preventiva.

Da anni Don Giorgio Pilò chiede al Comune di illuminare quel piazzale eternamente al buio e risolvere il problema di alcuni rivoli di acqua di dubbia provenienza che scorrono davanti alla parrocchia creando un vero e proprio lago.

Il consigliere Riccio già da tempo sollecita gli uffici, Nunzio Belcaro e Vincenzo De Sarro hanno rilanciato il problema stamattina. Ma non dovevano arrivare gli ennesimi sassi che hanno distrutto le vetrate per capire, che soprattutto in questo periodo storico, lasciare al buio un quartiere a rischio significa soltanto mettere benzina nei serbatoi di una delinquenza che è abituata a strisciare, a lavorare nella penombra. Una delinquenza che, come quei rivoli di acqua di dubbia provenienza, si insinua nel terreno della società, la inquina e la sporca, pur essendo di portata inferiore rispetto a tutto il buono che c’è intorno.

Volendo essere provocatori, non intervenire, significa essere complici del degrado e della mancanza di sicurezza che impera in quei luoghi, salvo poi delegare il controllo alle forze dell’ordine abdicando, come istituzioni a quel ruolo di governo che ogni amministrazione dovrebbe avere.

Non si fermano le manifestazioni di solidarietà intanto nei confronti di Don Giorgio Pilò. In tanti domenica prossima, se pur simbolicamente, se pur in numero ridotto, chiedono ,nel rispetto delle regole anticovid, di poter essere al fianco o di chi, oltre al vandalismo cerca di combattere anche l’indifferenza.