Covid e zona rossa, Spirlì: “Solo lockdown mirati”

Con la nomina del generale Figliuolo c’e’ stato un cambio di passo, assolutamente si’, il rapporto tra il generale Figliuolo e la Regione Calabria e’ di grande disponibilita’”. Lo ha detto il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirli’, a margine della riunione degli Stati generali della Calabria sull’emergenza Covid 19. “Il generale – ha proseguito Spirli’ – sara’ qui in settimana, su invito del presidente della Giunta regionale,

verra’ a visitare e a fare una riunione con chi di competenza, a fare un controllo su quello che sta accadendo. In queste settimane e’ nata un’unita’ di crisi che si sta arricchendo giorno dopo giorno di ottime professionalta’”.

La Calabria continua a essere agli ultimi posti per numero di persone vaccinate. Nei giorni scorsi, il commissario ha inviato una squadra di esperti che affiancano le autorita’ locali al fine di pianificare la somministrazione del vaccino.

ZONA ROSSA

“Io ritengo che la cosa piu’ giusta sia valutare territorio per territorio”. Lo ha detto il presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirli’, parlando con i giornalisti a margine degli Stati generali della Calabria, convocati questa mattina nella sede della Regione a Catanzaro per valutare l’andamento del Covid 19.

Con riferimento alla possibilita’ di dichiarare la Calabria zona rossa, Spirli’ ha osservato: “Purtroppo sappiamo che in queste settimane, e l’avevamo previsto, sono aumentati i contagi e sono aumentati tra i piu’ giovani, andremo a valutare territorio per territorio quello che sara’ necessario. Non farei di tutta l’erba un fascio come si sta facendo sui social. Fate tacere i social disinformati, e’ bene che parlino le persone che sanno, non quelle che pensano di sapere, perche’ a noi dei tecnici di

stadio del lunedi’ mattina al bar dello sport su quello che avrebbe dovuto fare l’Inter, la Lazio o la Reggina o il Catanzaro il giorno prima non ce ne frega niente. Stiamo parlando – ha spiegato il presidente ff della Regione – di vite umane, non di due calci al pallone”.

Secondo Spirli’, gli stati generali sono stati convocati “per confrontarci sui dati e per essere tutti quanti informati allo stesso modo perche’ ci sono dati che

ballano da redazione a redazione, da corridoio a corridoio. Oggi tutti i rappresentanti delle categorie si incontrano con i rappresentanti della sanita’, con l’Unita’ di crisi, con la Regione e il commissario ad acta, finalmente tutti quanti avremo gli stessi numeri e gli stessi dati e da questo momento in poi si potra’ procedere senza piu’ polemiche a una condivisione anche di metodi per poter superare questa fase. Certo non siamo in un momento facilissimo ma non siamo al bordo della catastrofe. In mano ai calabresi e a tutti noi – ha rimarcato il presidente ff della Regione – c’e’ la soluzione del problema, partendo da un presupposto: noi abbiamo una sanita’ che e’ indebolita e ferita da oltre 20 anni, per cui a nessuno puo’ essere chiesto oggi il miracolo mensile cioe’ non si puo’ chiedere ne’ al commissario ad acta ne’ tanto meno a questa amministrazione di risolvere in un mese il disastro che e’ stato fatto dalla mala politica, dalla ‘ndrangheta, da deviati e non

di tutti i poteri possibili e immaginabili in anni interi”.

“Dobbiamo lavorare tutti insieme – ha aggiunto – perche’ tutti dobbiamo dare una mano a tutti. Ci sono difficolta’ che riguardano tutte le regioni d’Italia e che purtroppo in Calabria sono piu’ forti perche’ qui ci sono stati 20 anni e piu’ di ladrocinio e 11 anni di commissariamento spesso inutile e molto

spesso isolato. Siamo per la prima volta nella storia della Regione in cui il commissario ad acta e’ affiancato dalla Giunta regionale e dal presidente della Giunta, e quindi da tutta l’amministrazione regionale. Oggi – ha concluso Spirli’ – e’ una giornata molto importante, cosa mai accaduta, perche’ siamo in streaming con tutti i calabresi perche’ e’ giusto che la gente sappia quello che sta accadendo e deve essere informata, perche’ la disinformazione e l’ignoranza portano poi all’odio e pregiudizi che in questo momento non servono. In questo momento serve essere tutti pancia a terra e capo sotto a lavorare”.

VACCINI

“Le vaccinazioni in Calabria non sono in ritardo, i dati vanno letti in base alle quantità ricevute”. Il presidente facente funzioni della giunta regionale calabrese Nino Spirlì ha toccato la polemica dei numeri che vedono la regione al terz’ultimo posto nella classifica delle vaccinazioni. “La Calabria ha ricevuto da Roma 282.989 dosi e ne ha somministrato 212.294 – ha detto Spirlì nel corso degli Stati generali alla cittadella regionale di Catanzaro – il resto è la quantità che per legge va detenuta in riserva per non invalidare la prima dose”.