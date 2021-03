Cropani: carenza idrica, alleanza Comune e Sorical

Carenza idrica nel popolo centro della fascia ionica: c’è sinergia tra il Comune di Cropani e la Sorical, Ente regionale che gestisce approvvigionamento risorsa idrica.

E non mancano i buoni risultati: il livello di guardia dell’acqua nel serbatoio è salito, un dato che induce all’ottimismo. Lo conferma in una nota stampa il consigliere comunale, delegato anche alla comunicazione, Domenico Logozzo:

“Dopo gli impegni assunti nell’incontro del 10 marzo scorso, tra Sorical ed il comune di Cropani, promosso dal Consigliere regionale Francesco Pitaro su input del consigliere comunale Salvatore Loccisano, sono seguiti due sopralluoghi presso il Serbatoio ubicato in prossimità di Cropani “Borgo”. Rispettivamente il 12 ed il 18 Marzo.

Nel primo incontro è stato installato un misuratore di portata ad ultrasuoni atto a verificare la portata in ingresso al serbatoio, riscontrando una portata istantanea di 7,3 l/s. Al momento del primo sopralluogo il serbatoio segnava un livello di guardia di ml 2, un dato che, per quanto di gran lunga inferiore rispetto al massimo previsto di ml 5, rimaneva confortante rispetto alla carenza idrica alla quale siamo abituati.

Nell’ultimo sopralluogo, 6 giorni dopo il primo, si è potuto constatare che il livello di guardia rasentava quello massimo e cioè ml 4,5. Questo dato non può che sorprenderci in positivo visto che ci viene raccontato che mai era stato segnato, almeno negli ultimi 20 anni.

L’impegno di Sorical sarà quello di continuare a monitorare l’entrata dell’acqua al serbatoio attraverso un sistema elettronico di visualizzazione del dato permanente. Il comune di Cropani sta provvedendo a ricostruire digitalmente tutta la rete idrica comunale al fine di poter intervenire, attraverso strumentazione e personale qualificato di Sorical, per poter individuare le criticità presenti superandole con interventi mirati.

Tali impegni assunti verranno, se necessario, mantenuti anche per la zona Marina e per la frazione di Cuturella. Si può asserire che tra l’ente comunale e la società regionale di gestione è stata avviata una nuova forma di collaborazione reciproca che auspichiamo vivamente possa portare, sia nel breve che nel lungo periodo, il necessario efficientamento dell’intera rete idrica comunale. Ai suddetti sopralluoghi erano presenti: personale Sorical, il Sindaco Raffaele Mercurio ed il Vicesindaco Paolo Colosimo.”

Più dialogo, meno sprechi: nella giornata mondiale dell’acqua, ecco la strategia del primo cittadino Raffaele Mercurio e dei suoi collaboratori per preservare risorsa dall’inestimabile valore.