Sindacato di Polizia Fsp: Morra conferma i fatti, ora si dimetta

“La notizia non rientra più nel campo delle ipotesi ma viene confermata dallo stesso Morra – replicano i sindacalisti della Polizia di Stato Giuseppe Brugnano e Rocco Pardo, rispettivamente Segretario nazionale e regionale dell’Fsp – pertanto viene confermata la gravità dell’azione compiuta all’Asp di Cosenza. Riteniamo che innanzi a ciò – incalzano Brugnano e Pardo – all’onorevole Morra non resti altro che rassegnare le proprie dimissioni non solo dalla Commissione Antimafia ma dal Parlamento italiano”