In possesso di quasi mezzo chilo di marijuana, Polizia arresta sedicenne

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 16 anni, che, durante un controllo in un’abitazione in Via Teano, è stato trovato in possesso di una cospicua quantità di marijuana, pari a 491.84 grammi, occultata in un involucro ricoperto di nastro adesivo da pacchi, mentre in un armadio è stata rinvenuta una bilancia di precisione digitale

La perquisizione personale permetteva di rinvenire, indosso al ragazzo, la somma di 432,00 euro suddivisa in banconote e monete di vario taglio, verosimilmente provento di spaccio, considerato anche che ragazzo è disoccupato.

Dopo l’arresto su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica per i Minorenni, il giovane è stato condotto presso il centro di prima accoglienza del Penitenziario Minorile di Catanzaro, in attesa dell’udienza di convalida già fissata nella giornata di domani.

I riscontri di laboratorio delle sostanze stupefacenti sequestrate nelle due operazioni sono stati effettuati da personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica della Questura di Catanzaro.