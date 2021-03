In seguito alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal sostituto procuratore Veronica Calcagno, è stata fissata per il prossimo 12 maggio dal giudice Alfredo Ferraro l’udienza preliminare per i 13 indagati coinvolti nell’inchiesta “Urbi et Orbi” condotta dai carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Catanzaro, che avrebbe portato alla luce un sistema collusivo creato, secondo l’accusa, dal responsabile dell’Ufficio tecnico dei comuni di Palermiti e Olivadi, Ubaldo Valentino, volto a favorire professionisti e imprenditori amici.

A finire sotto inchiesta anche amministratori e tecnici comunali, professionisti e imprenditori, accusati a vario titolo di falso, abuso di ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione e peculato.

Foto 2 di 2



Gli altri indagati sono l’architetto Francesca Carito; l’imprenditore Fabrizio Vito Paparazzo; il sindaco di Olivadi Nicola Malta; Pietro Marchione, 43 anni, di Lamezia Terme, legale rappresentante della Ecosan srl; Antonio Notaro, 57 anni, di Palermiti; Pasquale Emanuele, 51 anni, di Palermiti; Rosario Gerardo Scalzo, 53 anni, di Palermiti; Fernando Sinopoli, 41 anni, sindaco di Centrache; Davide Lamanna, 47 anni, di Catanzaro, dipendente di Esi Sud srl; Rocco Onofrio Ranieri, 49 anni, vice sindaco di Centrache; Giuseppe Valentino, 21 anni, residente a Palermiti figlio di Ubaldo Valentino; Antonella Conte, 49 anni residente a Palermiti, moglie di Ubaldo Valentino.

Del collegio difensivo fanno parte gli avvocati Giovanni Caridi, Domenico Cortese, Felice Siciliano, Vittorio Ranieri, Francesco Santoro, Alessandra Coppolino, Giuseppe Commodaro, Silvana Aversa, Andrea Gentile, Saverio Viscomi, Massimiliano Carnevale, Pasquale Cristiano e Marco Sinopoli.

A novembre i giudici del riesame aveva parzialmente accolto per Ubaldo Valentino il ricorso degli avvocati Felice Siciliano e Vittorio Ranieri, alleggerendo la misura cautelare dai domiciliari all’obbligo di dimora, ed escludendo la gravità indiziaria per alcuni capi di imputazione (tra cui l’ipotesi di peculato). Sempre il Tdl aveva annullato per assenza della gravità indiziaria i capi di imputazione per il sindaco Malta, revocando la misura dell’obbligo di dimora, come chiesto dagli avvocati Domenico Cortese e Giovanni Caridi.