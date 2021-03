Spacciava eroina: arresto poi convalidato per un 42enne ora all’obbligo di dimora

Proseguono i servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti che vedono impegnate quotidianamente le pattuglie della Sezione Volanti dell’U.P.G.S.P. che. Gli Agenti – si legge in una nota della Questura – stavano operando tra gli edifici di Traversa Isonzo, quando notavano una persona uscire di corsa da una palazzina per dirigersi verso la vicina Via Caduti 16 marzo 1978. Questi veniva riconosciuto da poliziotti in V.B., 42enne, soggetto noto alle Forze dell’Ordine per i suoi numerosi precedenti, specie in materia di stupefacenti.

L’uomo teneva in una mano due piccoli involucri in cellophane termosaldati e nascondeva in bocca un terzo involucro. Le successive analisi appuravano che gli involucri contenevano eroina per un peso complessivo di 1,19 grammi.

I controlli venivano subito estesi all’abitazione del 42enne, dalla quale, appena giunti, gli Agenti notavano uscire due persone allontanarsi in tutta fretta che, repentinamente fermati, ammettevano di essersi lì recati per acquistare dosi di stupefacente per uso personale.

Recentemente, il 1° marzo, V.B. era stato deferito all’Autorità Giudiziaria perché nel suo appartamento erano stati rinvenuti circa 80 gr. di hashish, oltre a materiale idoneo al frazionamento e confezionamento delle dosi dello stupefacente.

V.B. , difeso dall’avvocato Antonio Ludovico considerate le circostanze ed i precedenti specifici, su disposizione del P.M. di turno è stato posto agli arresti domiciliari. Nell’udienza per direttissima di oggi pomeriggio il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Chiesti termini a difesa e rito abbreviato, si tornerà in aula il 14 giugno alle 12.