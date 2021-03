Cooperazione sulla giustizia, nello schema proposto dal ministro Cartabia c’è Catanzaro

La cooperazione sulla giustizia fa un nuovo passo con il sì alla procura europea, che a breve dovrà occuparsi dei reati contro l’Unione. Il Csm ha dato parere favorevole, pur riservandosi una valutazione in corso d’opera, allo schema proposto dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, sull’assetto organizzativo.

Un passaggio tecnico ma decisivo per portare a termine il percorso, tanto che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto presiedere la riunione del Plenum, che è stata anche occasione di un primo incontro a Palazzo dei Marescialli con la nuova Guardasigilli. A lei, il Capo dello Stato si è rivolto nel sottolineare l’importanza del suo compito “alla vigilia dell’arrivo delle risorse del Recovery Fund dedicate alla giustizia” e “per i necessari interventi riformatori in discussione in Parlamento”.

Riforme “impellenti”, a partire proprio da quella del Consiglio superiore della magistratura, le ha definite il vicepresidente, David Ermini, che ha invitato Cartabia a tornare presto in Consiglio “per poterle fornire il nostro apporto affinche’ all’ordine giudiziario siano restituiti prestigio e credibilita’”. “Avra’ nel Csm un interlocutore attento, leale e aperto al cambiamento”, ha assicurato Emini, in vista di una riforma “tanto necessaria quanto attesa”.

E’ dalla primavera del 2019, dopo la bufera sulle nomine, che una riforma viene unanimemente invocata. Il nodo è il sistema elettorale, e il sorteggio, che la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è tornata a sollecitare anche oggi, divide la politica e la magistratura. Intanto, il sì del Csm alla proposta della ministra Cartabia, fa fare un altro passo alla procura europea (Eppo), che avrà compiti importanti – come ha sottolineato la Guardasigilli – tanto più in vista dell’arrivo delle risorse del Recovery Fund, e “non può decollare senza l’Italia”. Perché la nuova procura europea possa diventare operativa, occorre che gli Stati indichino i procuratori europei delegati (Ped) che opereranno sul territorio nazionale e l’Italia deve recuperare terreno. Numero e distribuzione va definito con un accordo con il Procuratore capo, la rumonea Laura Kovesi. La proposta di Cartabia prevede venti magistrati distrettuali, e nove sedi: Roma, Milano, Napoli, Bologna, Palermo, Venezia, Torino, Bari, Catanzaro.

Nelle prime due sedi saranno tre i Ped in servizio, nelle altre solo due. Si tratta, secondo il Csm, di una proposta “condivisibile”, anche se andrà valutata nel tempo, visto che questi magistrati dovranno coordinare le indagini in ambiti territoriali molto vasti e garantire la presenza in numerosi uffici giudiziari, tra loro distanti. Ecco perché non sono mancati i dubbi tra i consiglieri. Tre gli astenuti nel voto in plenum, il togato Nino Di Matteo e i due laici indicati dalla Lega Emanuele Basile e Stefano Cavanna. Secondo Di Matteo, magistrato antimafia, ci potranno essere “situazioni di conflitto, di sovrapposizione o, al contrario, di stallo investigativo che nuoceranno all’efficacia dell’azione inquirente”. Un rischio che – spiega il procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi – dovrà essere affrontato e il suo ufficio ha già avviato un lavoro preparatorio. Per la procura europea, il prossimo passo sarà la nomina dei procuratori delegati. Il Csm “sarà ora più che mai tempestivo”, ha assicurato Ermini.