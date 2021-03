Focolaio al carcere, presto potrebbero arrivare i rinforzi: 10 infermieri

Preoccupa il focolaio scoppiato alla casa circondariale di Siano ma, stando ad indiscrezioni, entro metà aprile dovrebbe essere pubblicata la graduatoria del personale infermieristico per l’emergenza covid, con dieci unità da destinare esclusivamente al carcere di Catanzaro.

Un sospiro di sollievo per il personale che, attraverso una nota della Cgil, ha espresso tutta la preoccupazione per il carico di lavoro che si stanno trovando ad affrontare in questi giorni visti gli alti numeri di positivi rilevati tra detenuti e operatori.