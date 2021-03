Prevenzione criminalità ai danni di banche e clienti: siglato protocollo Prefettura Catanzaro-Abi

E’ stato siglato tra la Prefettura di Catanzaro e l’Associazione Bancaria italiana il –Protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela” che recepisce i contenuti dell’Accordo Quadro nazionale sottoscritto dal Ministero dell’Interno con LARI il 7 luglio 2020.

Lo strumento pattizio, che ha avuto la pressoché totale adesione da parte degli Istituti Bancari della provincia, si legge in una nota stampa della Prefettura, intende rafforzare il reciproco impegno di collaborazione tra le Forze di Polizia e gli Istituti di Credito per promuovere misure concernenti la sicurezza anticrimine nel settore bancario, la cyber physical security, la prevenzione dei reati predatori ai danni delle banche e della clientela. degli atti vandalici e terrorisfici, nonché delle aggressioni al personale non a scopo predatori.

In questa prospettiva assumono particolare rilievo da un lato il rafforzamento dei dispositivi di difesa passiva a tutela degli istituii di credito e delle apparecchiature ATM. nonché l’attivazione di misure di contrasto della cyber criminalità attraverso un percorso che consenta di far fronte a minacce, rischi e scenari aziendali in continua evoluzione.

Dall’altro viene riconosciuta la centralità del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica quale luogo privilegiato per l’analisi delle problematiche che dovessero essere segnalate al Prefetto dalle Forze di Polizia, dall’ABI ovvero dalle Organizzazioni Sindacali di categoria e per l’individuazione delle soluzioni più idonee per garantire la sicurezza nel settore bancario. Inoltre. attraverso lo scambio di conoscenze. di valutazioni e di approfondimenti tra le parti, il Protocollo mira a fornire utili strumenti di analisi e di prevenzione del rischio di infiltrazione nell’economia legale da parte della criminalità organizzata.