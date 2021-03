Scuole, l’ordinanza di Abramo all’esame del Tar. I genitori fanno ricorso contro la chiusura

Scuole aperte o chiuse? Questo è il dilemma. Mentre sulla scrivania dei sindaci arriva la missiva con cui l’Asp l’invita a chiudere le scuole a seguito dell’incremento dei casi tra i banchi, un gruppo di genitori, rappresentato dall’avvocato Gaetano Liperoti, presenta ricorso al Tar contro la chiusura disposta con un’ordinanza di venerdì 19 marzo del sindaco Sergio Abramo.

E’ stato richiesta la pronuncia tramite decreto cautelare monocratico, per cui la pronuncia dovrebbe essere emanata in pochi giorni, così come è avvenuto con le ordinanze analoghe del presidente della Regione: emanate e, poi, puntualmente, bocciate dalla giustizia amministrativa.

Secondo quanto riportato nel ricorso il provvedimento impugnato è manifestamente illegittimo. “L’ordinanza impugnata – si legge nell’atto – è stata adottata non in virtù di un notevole quadro di contagi sussistenti nel Comune di Catanzaro, ma in virtù di una mera e generica nota di un dirigente f.f. dell’A.S.P. di Catanzaro, che “consiglia” l’adozione dell’extrema ratio della chiusura generalizzata sussistendo un generico “aumento dei casi di positività””.

Nell’atto si legge come non vi sia alcun riferimento al numero di casi, né alcuna correlazione con l’effettiva diffusività del contagio all’interno delle scuole, né alcun riferimento all’incidenza dei nuovi casi di positività al Covid-19 ogni 100.000 abitanti, indice individuato dal complesso sistema messo in piedi dal Governo nazionale per parametrare i provvedimenti locali eventualmente più restrittivi di quelli già previsti in virtù dell’inserimento di un territorio all’interno di una “zona di colore” prevista dal dpcm del 2 marzo e dal conseguente art. 1 del D.L. 30/2021.

“Nonostante il plateale deficit istruttorio e nonostante l’assenza di qualsivoglia altro approfondimento da parte del Comune, – si legge nel ricorso – il sindaco di Catanzaro è stato indotto a ritenere, in base ad una personalissima sensazione non comprovata da alcun dato scientifico od oggettivo, di chiudere effettivamente tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, situate in tutto il vastissimo territorio comunale di Catanzaro. La manifesta illegittimità del provvedimento impugnato è insita nell’assoluto e grave difetto di istruttoria, che fa venir meno i presupposti per l’esercizio dei poteri di ordinanza contingibile e urgente del sindaco”. I dati di Catanzaro e della Calabria sono da “zona gialla” (che comportano l’applicazione delle misure previste per la “zona arancione” per il sol fatto che … le zone gialle, sino al 6 aprile 2021, sono state temporaneamente soppresse). In ogni caso, la complessa regolamentazione del sistema di istruzione in presenza/a distanza è già eseguita dal Governo nazionale mediante il Dpcm dello scorso 2 marzo, che già contempla la flessibilità dell’istruzione superiore e l’integrale didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. L’unica eccezione, che comporta l’integrale svolgimento dell’istruzione a distanza, è quella della “zona rossa”. Ma non risulta che il sindaco di Catanzaro abbia adottato altre misure limitative delle libertà di movimento o di preclusione allo svolgimento di attività produttive, commerciali, di luoghi di assembramento, e dunque nulla che possa avvicinare, neppure lontanamente, Catanzaro ad un luogo considerabile “zona rossa”. Appare evidente che la misura adottata rappresenta la più estrema e radicale (chiusura generalizzata di tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate sul – vastissimo – territorio comunale) e che, pertanto, avrebbe dovuto essere sorretta da motivazioni oggettive e particolarmente”.