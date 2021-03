Budget 2017 Villa Sant’Anna, il CdS nomina il Prefetto di Reggio Commissario ad acta. Funzionari inottemperanti denunciati alla Corte dei conti

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), dispone la sostituzione del Commissario ad acta e nomina all’uopo Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, o funzionario dallo stesso delegato, affinché nei termini indicati in motivazione provveda agli incombenti istruttori di cui all’ordinanza collegiale n. 4438 del 27 giugno 2019.

Così è scritto nell’ordinanza del Consiglio di stato che si è pronunciato sul ricorso presentato da da Villa S. Anna S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato Alfredo Gualtieri

per l’ottemperanza alla sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. III n. 3859/2018, resa tra le parti, concernente budget 2017 Villa S. Anna S.p.A. – DCA n. 231 del 28 novembre 2018.

Il capo dipartimento della Regione Toscana doveva verificare la correttezza del calcolo operato dal commissario per il rientro della Regione Calabria

Con ordinanza n. 6243/2019, il Consiglio di Stato ha nominato Commissario ad acta il Capo Dipartimento dell’Assessorato regionale alla Sanità della Regione Toscana, con facoltà di delega a Funzionario dallo stesso indicato, per l’adempimento istruttorio di cui alla precedente ordinanza n. 4438 del 20/27 giugno 2019, al fine di verificare la correttezza del calcolo operato dal Commissario per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria con DCA 231 del 2018, in asserita ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza di questa Sezione n. 3859 del 1° marzo 2018;

La Regione Calabria non ha mai inviato la documentazione necessaria

Considerato che, con nota depositata il 31 ottobre 2020, il predetto Commissario ha chiesto una proroga del termine assegnatogli, dichiarando di essere impossibilitato ad elaborare una relazione esaustiva in quanto privo della documentazione necessaria, richiesta via Pec alla Regione Calabria il 23 ottobre 2019, ricevendo da parte del Direttore del Dipartimento Tutela della salute della Regione la comunicazione e-mail con cui si rappresenta che “a causa dell’assenza del Responsabile del Procedimento non è stato possibile fornire quanto richiesto”;

Il commissario non ha depositato entro il 20 febbraio 2021 la relazione

Con ordinanza n. 7247/2020 del 19 novembre 2020 è stata concessa la richiesta proroga per l’adempimento istruttorio assegnando al Commissario ad acta un termine fino al 20 febbraio 2021, rinviando per quanto non disposto al contenuto dell’ordinanza n. 4438 del 20/27 giugno 2019; ma il Commissario incaricato non ha depositato nei termini la relazione.

E’ stata rilevata la non collaborazione Direttore del Dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria

Inoltre Direttore del Dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria era stato con la precedente ordinanza n. 7247/2020 espressamente ordinato di collaborare attivamente con il Commissario ad acta per l’espletamento dell’ordine istruttorio, individuandolo quale soggetto responsabile della collaborazione, con espressa avvertenza che, in caso di mancata collaborazione, il Collegio procederà alla denuncia dell’inerzia alle competenti Autorità giudiziarie;

Stante l’inottemperanza agli ordini rivolti dal Consiglio di Stato, vanno denunciati i predetti funzionari responsabili alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica competenti, per l’individuazione delle connesse responsabilità sia sul piano amministrativo/contabile che sul piano penale (art. 650 c.p.);

La sostituzione del Commissario ad acta

I giudici amministrativi ritengono di dover nominare in sostituzione del predetto Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega ad altro Funzionario della stessa Prefettura, affinchè nel termine dei successivi 60 giorni adempia all’ordine istruttorio di cui alla ordinanza n. 4438 del 2019 e depositi gli esiti della verificazione entro il 30 giugno 2021, con avvertenza che in caso di ingiustificato inadempimento nei termini il comportamento verrà denunciato alle competenti Autorità giudiziarie per l’accertamento di eventuali responsabilità penali (art. 650 c.p.) e amministrativo/contabili;

La Camera di consiglio per l’ulteriore trattazione del ricorso di ottemperanza è fissata al 29 luglio 2021.