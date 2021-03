Il presidente Talerico all’avvocato Liperoti: ‘Ho parlato da genitore e da avvocato’

Riceviamo e pubblichiamo a seguire la replica del presidente dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro Antonello Talerico all’avvocato Gaetano Liperoti

“Non comprendo lo sfogo dell’Avv. Liperoti, difensore dei ricorrenti al Tar per la questione apertura delle Scuole, il quale probabilmente distratto dal troppo stupore con il quale dice di avermi letto, non si è reso conto che lo scrivente non è uscito pubblicamente nella veste di Presidente degli Avvocati, ma cosa importante non è stato sottoscritto alcun comunicato stampa, né è stata contattata alcuna redazione.

Nella mia veste di genitore e di Avvocato ho scritto un post su facebook ripreso poi dai giornali. Tutto qua.

Piuttosto ritengo gravi ed offensive le ulteriori affermazioni dell’iscritto al Foro di Catanzaro, laddove afferma che il Presidente dell’Ordine si getta nella mischia, non rispetta i provvedimenti giurisdizionali e la libera iniziativa dei cittadini.

Nulla di tutto ciò, sono libero di esprimere un mio pensiero e/o di commentare un provvedimento, non mi getto nelle mischie, non ne ho bisogno.

Alcuni uffici giudiziari sono e restano chiusi senza alcuna dettagliata istruttoria e/o senza alcuna valutazione dei numeri dei contagi, ma semplicemente in virtù di una previsione normativa e/o amministrativa rispetto alla quale posso dissentire senza chiedere il permesso a nessuno, né tantomeno all’iscritto Liperoti.

Del resto, l’Avv. Liperoti dovrebbe conoscere la funzione sociale che all’Avvocatura viene attribuita dalla storia e dalla Legge, al pari del diritto di dissentire rispetto al contenuto di alcuni provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi, anche fuori dalle aule di udienza.

Non ho tacciato di superficialità il Tar, né voglio alimentare pulsioni popolari.

A tal proposito prendo atto che l’Avv. Liperoti si sia fermato alla semplice lettura dei titoli di stampa.

L’affermazione secondo cui il Presidente degli Avvocati vorrebbe suggerire al Comune come eludere il provvedimento del Tar, si commenterebbe da sola, ma prendo atto che secondo l’Avv. Liperoti la consulenza legale eventuale costituisce un consiglio per come eludere un provvedimento dell’A.G.!

Dico all’Avvocato Liperoti che il prestigio dell’Avvocatura è il frutto di grandi battaglie di civiltà e di libertà e, sono certo che l’Avv. Liperoti sia a conoscenza del fatto che il Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro gode di stima e di grande considerazione proprio anche da parte delle Istituzioni, grazie all’agire quotidiano ed al rispetto dei ruoli e delle funzioni.

Auguro all’avv. Liperoti di non avere figli presso quelle scuole ove i contagi ci sono e dove i bambini anche di 3 o 4 anni (come mia figlia) sono stati costretti a sottoporsi a tampone molecolare anche per ben due volte.

Buona salute a tutti

Avvocato Antonello Talerico