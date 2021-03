Chiusura delle scuole, mancano i numeri nell’ordinanza? Il sindaco li chiede per iscritto all’Asp

Se ciò che viene contestato nell’ordinanza di chiusura delle scuole firmata dal sindaco Abramo per la città di Catanzaro, è la carenza dei numeri che giustifichino la serrata degli istituti, allo il sindaco Abramo ha pensato bene di chiedere, questa volta per iscritto, all’Asp di avere i dati aggiornati dei contagi e delle quarantene fiduciarie attinenti agli istituti scolastici. Questo al fine, eventualmente, di assumere una nuova decisione che lasci i ragazzi a casa, almeno fino alla fine delle vacanze Pasquali. Si tratterebbe in buona sostanza, compreso sabato 27 di 5/ 6 giorni di didattica a distanza. A dirlo lo stesso sindaco Abramo raggiunto da Catanzaroinforma.

Una settimana che però forse, dal punto di vista epidemiologico, potrebbe servire a far calmare la situazione e avere un quadro più chiaro dell’evolversi della situazione.

Resta solo da aspettare e ovviamente sperare che l’Asp faccia presto a rispondere al sindaco