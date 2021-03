Commissariato di Polizia di Lido, gli attualmente positivi sono otto

Sono in tutto otto gli attualmente positivi nel focolaio di Covid 19 scoppiato al Commissariato di Polizia del quartiere Lido di Catanzaro nelle scorse settimane. Il calcolo aggiornato emerge dagli ultimi test eseguiti e processati. I contagiati, per la precisione, sono sette poliziotti e un dirigente. Degli otto positivi sei sono in isolamento domiciliare e due sono ricoverati in ospedale.