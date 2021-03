Tar sospende l’ordinanza del sindaco di Catanzaro con cui aveva chiuso le scuole

Il Tar di Catanzaro con decreto del presidente Pennetti ha sospeso l’ordinanza dello scorso 19 marzo con cui il sindaco del capoluogo Sergio Abramo aveva disposto l’interruzione della didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado sino al prossimo 31 marzo in seguito all’invito dell’Asp che sottolineava il peggioramento della situazione epidemiologica per Covid 19.

È stato accolto dal TAR il ricorso promosso da un gruppo di genitori di Catanzaro, difesi dall’avvocato Gaetano Liperoti.

In particolare è stata ritenuta priva di adeguata istruttoria la nota dell’A.S.P. di Catanzaro che suggeriva l’adozione della misura, essendo “manifestamente inconferente” il riferimento all’approssimarsi delle vacanze pasquali nel cui periodo sarà attuato il lockdown nazionale, “che dovrebbe piuttosto costituire ragione giustificativa del mantenimento e non della soppressione della didattica in presenza nello scorcio finale del corrente mese di marzo”.

“Viene ribadito – commenta l’avvocato Liperoti – che le chiusure indiscriminate di tutte le scuole di ogni ordine e grado sono misure sproporzionate, se non sorrette da ragioni particolarissime ed eccezionali e che quindi i Sindaci, nell’emettere ordinanze di questo genere, devono prima eseguire un’accurata istruttoria con precisi dati di riferimento, che nel caso erano del tutto assenti”.

Il decreto“Considerato – si legge nel decreto – che in punto di diritto, la giurisprudenza di questo TAR (cfr. p.e. TAR Calabria, Catanzaro, I, 2075/20) ha ripetutamente chiarito che le “condizioni per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento; non è, quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della [salute]; aggiungasi che tale potere di ordinanza presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, poiché solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, a chiusura del sistema, di tale tipologia provvedimentale”;

“Ritenuto viceversa che, nel caso di specie, viene azzerata, nel periodo compreso fra il 22 ed il 31 marzo 2021, l’attività didattica in presenza nella totalità delle scuole di Catanzaro di ogni ordine e grado, statali e paritarie ivi compresi i servizi educativi e scolastici rivolti all’infanzia e gli asili nido (in tutto ben 124 plessi, secondo quanto esposto in gravame) mediante mero richiamo -e automatica adesione da parte dell’autorità sindacale (salvo il periodo di chiusura riferito ai primi sei giorni di aprile)- alla nota ASP Dipartimento della Prevenzione di Catanzaro del 19 marzo u.s. che accenna in modo generico all’ “aumento di casi di positività al COVID 19 all’interno delle varie scuole” senza specificazione alcuna né del numero di casi, né degli istituti scolastici interessati, nè della tipologia di soggetti interessati (studenti, personale scolastico) né dell’efficacia delle apposite misure di quarantena precauzionale e senza indicazione di esistenza di veri e propri focolai epidemici, il tutto senza alcuna contestualizzazione all’interno della situazione generale del Comune di Catanzaro quanto a incidenza dei contagi, indici riscontrati, incidenza delle cc.dd. varianti e concreto impatto sui servizi sanitari legati all’emergenza nonché senza le previsioni di restrizioni a carico delle comunità adulte”.

I giudizi amministrativi tratteranno la vicenda nel merito il prossimo 14 aprile data in cui è stata fissata la camera di consiglio.