Inchiesta Imponimento Dda Catanzaro: chiesto il rinvio a giudizio per 147 persone. Anche per ex assessore Stillitani

La Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio di 147 coinvolte nell’inchiesta “Imponimento“, che il 21 luglio 2020 portò all’arresto di 74 persone oltre al sequestro di beni per quasi 170 milioni di euro. Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, fittizia intestazione di beni, corruzione ed altri reati, tutti aggravati dalle modalità mafiose.

Tra gli imputati figurano anche l‘ex assessore regionale al Turismo Francescantonio Stillitani e suo fratello Emanuele, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa per avere agevolato gli interessi della cosca Anello-Fruci di Filadelfia (Vibo Valentia), capeggiata dal boss Rocco Anello.

Gli Stillitani, in qualità di imprenditori nel settore turistico, secondo l’accusa “si ponevano quale riferimento per sodalizio”. L’udienza preliminare è fissata per il 14 aprile davanti al Gup di Catanzaro, nell’aula bunker di Lamezia Terme, dove è in corso il maxi processo “Rinascita-Scott”. (ANSA).