La lettera di una avvocato: ‘Genitori e ricorsi, non si gioca sulla pelle dei nostri figli’

Riceviamo e pubblichiamo a seguire la lettera firmata

Non ci sono parole per esprimersi su quanto sta accadendo in queste ore ai nostri figli. in qualità di avvocato prendo le distanze dal collega che ha presentato il ricorso e soprattutto da un Tar chiuso per emergenza covid, che però decide di riaprire sempre e comunque le scuole!

Da mamma oltre che da avvocato sottolineo che anche questa è violenza, nei confronti dei nostri figli e i genitori che si divertono a fare il giochino dell un due tre stella coadiuvati da avvocati e Tar dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza e ricordarsi che stanno giocando anche sulla pelle dei loro figli.

Questa è violenza destabilizzante su chi di più al mondo dovremmo tutelare, sui nostri figli che affidano tutta la loro vita a noi.

Se uno dei figli dei ‘vincitori’ dovesse tornare a casa positivo avreste poi l’obbligo morale di spiegargli che avete lottato e ‘vinto’ per le scuole aperte.

Perchè tra le mura domestiche non si può leggere, scrivere, fare i compiti o seguire una lezione, ma si può stare in una piccola classe sei ore indossando una mascherina. Anche questa è violenza.

Avvocato Valentina Macrì