Talerico (Coa): ” La tutela alla salute a volte valutata con superficialità”

di Antonello Talerico

Gli Uffici Giudiziari e le aule di udienza del Tar (di tutta Italia) sono chiuse al pubblico, all’utenza, agli Avvocati ed a chicchessia dal mese di Marzo 2020 e continueranno ad essere inaccessibili fino a fine aprile 2021 CAUSA COVID (nonostante il piano vaccinazioni copra magistrati e cancellieri dello stesso Tar) .

Il Tar Catanzaro oggi riapre le scuole (dove si assembrano persone non vaccinate che hanno familiari perlopiù non vaccinati) poiché assumerebbe sostanzialmente un non concreto pericolo e generici rilievi precauzionali collegati all’ordinanza del Comune, come se la pandemia ed i numeri dei contagi non fosse tra le altre cose un fatto noto !

Siamo ad una assurdità dove probabilmente la tutela della salute é valutata a volte con molta superficialità, a volte con gli eccessi che purtroppo la Legge ammette!

Certo é che non staremo a guardare!

Ed a questo punto se non c’è alcun rischio riaprite pure le cancellerie e le aule di udienza!

Sulla vicenda Scuola mi schiero personalmente e apertamente per la chiusura e sarò a sostegno di ogni iniziativa che il Comune intenderà intraprendere… magari con una nuova ordinanza entro stasera

*Presidente COA – Catanzaro