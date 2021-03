Vaccini, Speranza: ‘Venerdi’ 26 marzo Figliuolo e Curcio in Calabria’

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, ed il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, saranno dopodomani, venerdi’ 26 marzo, in Calabria “proprio per testimoniare la massima attenzione del governo nazionale in uno spirito di totale collaborazione e dialogo istituzionale che io credo sia particolarmente rilevante.

L’attenzione del governo sulla campagna di vaccinazione in Calabria e’ massima”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad un’interrogazione sulle iniziative volte a promuovere la revisione delle linee guida recentemente adottate dal commissario ad acta per la riorganizzazione del servizio sanitario in Calabria, nonche’ per la risoluzione delle criticita’ relative alla gestione sanitaria della pandemia nella medesima regione (Furgiuele-Lega).

“Dobbiamo insieme – governo, Parlamento, Regioni – invertire una tendenza che in passato ha visto un impoverimento dei presidi territoriali della sanita’”, ha concluso l’esponente dell’esecutivo.