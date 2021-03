Carenza personale, difficoltà tracciamento, pericolo varianti. I colpi al cerchio e alla botte dell’Asp, ma nel segno di prevenzione e dovere morale

E’ firmata dal direttore facente funzioni dell’U.O di igiene e Sanità pubblica dell’Asp e porta protocollo in uscita 39902 del 24 marzo, la nota con la quale il dirigente dell’azienda sanitaria risponde alla Richiesta di istruttoria prodomica all’adozione di provvedimenti inerenti gli istituti scolastici pervenuta dal Comune. Si riporta il testo della nota

Il sottoscritto non ha imposto a nessuno la chiusura delle scuole ma, motivato, dalla forte preoccupazione di una eventuale diffusione capillare del virus, ha inoltrato una proposta ai vari sindaci

L’incidenza significativa di nuovi casi positivi al Covid-19 confermati nella popolazione scolastica della città e la presenza di focolai nel territorio, sono tali da ritenere necessario consigliare l’adozione di ulteriori misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19, come la chiusura degli istituti scolastici. Si tiene a precisare che il sottoscritto non ha imposto a nessuno la chiusura delle scuole ma, motivato, dalla forte preoccupazione di una eventuale diffusione capillare del virus, ha semplicemente inoltrato una proposta ai vari sindaci i quali, a seconda della situazione epidemiologica del proprio territorio avrebbero potuto intraprendere provvedimenti consequenziali.

Tutte le difficoltà dell’ufficio Asp dovute anche a carenza di personale

Al di là dei numeri specifici e della colorazione attribuitaci dal Governo centrale, l’idea è nata per la forte preoccupazione delle conseguenze disastrose che potrebbero verificarsi a causa di un significativo incremento dei soggetti positivi, sia per le enormi difficoltà di avviare continue e tempestive attività di tracciamento del positivo e di tutti i suoi contatti stretti, adozione e prescrizione delle relative proposte di quarantena, programmazione dei successivi tamponi di controllo, comunicazioni con i medici di famiglia per la giustifica del lavoro, visto l’esiguo numero di personale di cui dispone l’ufficio scrivente, sia per la situazione notevolmente stressante che intere famiglie affrontano quotidianamente nell’accompagnare i propri figli ad effettuare i tamponi nelle strutture preposte (si tiene a precisare che giornalmente arrivano all’attenzione del sottoscritto elenchi da parte dei Dirigenti scolastici contenenti centinaia di richieste di tamponi) provenienti non solo dalla città di Catanzaro ma dal tutto il territorio di pertinenza, sia per il sovraccarico di tamponi che quotidianamente giungono nei laboratori della città, nonché per evitare la completa saturazione delle strutture sanitarie cittadine, che si trovano a dover fronteggiare il ricovero di pazienti provenienti anche da altri Comuni della Calabria i cui ospedali risultano già saturi.

Le varianti risulterebbero più pericolose tra i più giovani, l’impegno del Pugliese – Ciaccio

Si fa inoltre presente che si è ritenuto opportuno suggerire la chiusura delle scuole anche in virtù della preoccupazione che la situazione possa diventare maggiormente critica, vista la diffusione di nuove varianti che risultano essere più aggressive sulla popolazione giovanile e, a tal proposito, il laboratorio di microbiologia dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio si sta attrezzando per individuare le nuove forme del virus e nelle more ha instaurato rapporti di collaborazione con il laboratorio zoo profilattico di Napoli-Portici.

La vaccinazione del personale docente

Si aggiunga inoltre che la vaccinazione del personale docente è appena iniziata e che dopo le festività pasquali si registrerà un sicuro incremento dei docenti vaccinati con auspicabile riduzione della malattia.

A Soverato e Lamezia le stesse decisioni non hanno procurato tante perplessità

Si tiene a precisare che, analoghe misure cautelative sono state adottate in tutto il territorio di Soverato e di Lamezia terme senza aver destato altrettanta perplessità.

Il dovere morale di agire per chi ha responsabilità di pubblica salute

Per concludere, a parere dello scrivente, si ritiene che chiunque rivesta cariche con la responsabilità sulla pubblica salute, non appena ha il dubbio che una situazione sanitaria possa potenzialmente aggravarsi, provocando danni irreparabili a prescindere dai numeri, abbia il dovere morale e professionale di agire allarmando e consigliando per il meglio gli organi competenti affinchè possano intraprendere misure preventive atte a scongiurare situazioni che mettono in pericolo l’incolumità della popolazione.

La prevenzione come azione tecnico professionale che mira a ridurre i rischi, anche di mortalità

La prevenzione è l’azione tecnico professionale o l’attività che mira a ridurre la mortalità, la morbilità e gli effetti dovuti a determinati fattori di rischio o di una certa patologia (profilassi) , promuovendo la salute ed il benessere individuale e collettivo e le attività di prevenzione, essendo parte della più ampia attività di “tutela della salute”, sono parte delle competenze professionali tipiche delle professioni sanitarie nei loro diversi ambiti applicativi. E ciò che il sottoscritto ritiene di aver attuato.