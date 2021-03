“Con i medici di famiglia il piano vaccinale avrebbe funzionato”

Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza del dott. Nanci Giacinto medico di famiglia Catanzaro

E’ da decenni che nei fatti esiste un piano vaccini, e siamo noi medici di famiglia che da sempre abbiamo somministrato in meno di due mesi, ogni anno, milioni di dosi di vaccino antiinfluenzale. Per rendere l’idea dei numeri io quest’anno da metà ottobre a fine novembre ho somministrato ben 500 vaccini antinfluenzali affrontando, insieme agli altri medici dell’associazione Mediass, anche una emergenza, in quanto abbiamo dovuto somministrare i vaccini anche agli assistiti del compianto dott. Battaglia Annibale deceduto per covid.

E visto che la tecnica di somministrazione del vaccino covid sostanzialmente non differisce da quella antinfluenzale in un mese e mezzo i 44 mila medici di famiglia sarebbero stati in grado di somministrare più di 20 milioni di dosi di vaccino covid.

Ad esempio, io ho ricevuto alle 19.30 di venerdì 12 marzo 36 dosi di vaccino Pfizer, il più complicato da somministrare, e alle 17.00 di sabato 13 marzo li avevo somministrati da solo tutti, compresi alcuni a domicilio. Invece si è deciso di creare costosi centri vaccinali, lontani spesso dai cittadini, con personale che non conosce i vaccinandi e con sistemi di prenotazioni che hanno ampiamente dimostrato i loro limiti.

Si è creato un sistema mostruosamente burocratico tanto che per ogni vaccino ci sono da compilare ben 11 modelli e per la sola registrazione telematica dello stesso al portale ci vogliono, cronometro alla mano, ben 4 minuti e 21 secondi e quando il portale non si inceppa. Il medico di famiglia non ha bisogno di “prenotazioni” perché sono gli assistiti che lo tempestano di richieste e non ha bisogno di compilare 11 schede perché ce le ha già in testa e nelle cartelle cliniche dei computer.

I medici di famiglia sono logisticamente vicini ai loro assistiti e cosa più importante hanno la loro fiducia che non è cosa da poco per l’accettazione del vaccino covid dopo il ritiro momentaneo di quello Astrazeneca, infatti i nostri assistiti prima di fare qualsiasi tipo di vaccino covid chiedono sempre il nostro consenso e alcuni saputo che non saremo noi medici di famiglia a somministrarlo hanno dichiarato l’intenzione di non sottoporsi alla vaccinazione covid. Infine il costo complessivo della vaccinazione sarebbe stato infinitamente inferiore a quello messo in campo con i centri vaccinali.

Purtroppo i risultati fin qui avuti ci dicono che questo “piano vaccinale” che ha sostituito quello esistente e sperimentato dei medici di famiglia non ha avuto grande successo e si può perfino concludere che esso è stato più un alleato del coronavirus che dei cittadini. Ma siamo ancora in tempo.