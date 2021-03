Il Commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo sarà domani e sabato in Calabria e Sicilia per una visita ai punti vaccinali nelle due regioni e una serie di incontri con le autorità locali.

Figliuolo sarà in mattinata a Cosenza e nel pomeriggio a Catanzaro e Taurianova mentre sabato sarà alle 12 a Messina e alle 16 a Catania.