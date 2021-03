L’ I.T.E. Grimaldi-Pacioli celebra il Dantedì

Il coronavirus non solo non è riuscito a fermare le iniziative per il Dantedì all’I.T.E. Grimaldi-Pacioli, diretto dalla prof.ssa Grazia Parentela, quanto ha rappresentato il tema del laboratorio di scrittura creativa per una singolare rivisitazione dei versi danteschi e la realizzazione di un video, postato con l’hashtag #Dantedì del profilo Instagram del Ministero dell’Istruzione e, ovviamente, di quello della scuola.

L’incubo della pandemia, dal suo sviluppo alla sua attuale recrudescenza, viene raccontato dai ragazzi della 3C, coordinati dalla prof.ssa Teresa Giorla, con immagini e parole capaci di descrivere lo stato d’animo di una generazione privata della socialità che, da sempre, costituisce elemento fondante della comunità scolastica.