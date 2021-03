Messa in suffragio dei defunti al cimitero: ecco quando

“Domenica delle Palme, di Pasqua, Lunedì dell’Angelo alle ore 09:30 nel nostro cimitero sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei defunti. I tuoi cari in cielo ti aspettano dicendoti: ‘Venite ad adorare il Salvatore Risorto, non é un idea, non è una dottrina, è presente vivo con noi ‘rinati a vita nuova’, ti parla e ti chiama”. Ad annunciarlo è don Andrea Perrelli.

“E per questo che le lacrime devono lasciare il posto nella breve sosta fra le tombe, alla gioia che nasce dal sentirci amati, dal Crocifisso Risorto. Con le parole del Vescovo Vincenzo, corriamo alle Solennità Venerabili: ‘Come soffiando in un’anfora dissepolta, ci faccia risentire il suo respiro santo. Chi pensa in grande, guarda lontano’, attendendo la beata speranza, pronti per ogni opera buona”.