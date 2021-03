Scuole chiuse, ecco nel dettaglio i numeri che l’Asp ha comunicato al sindaco suddivisi per istituto

I numeri sui quali ieri sera il sindaco ha deciso di firmare un’ordinanza in cui richiudeva le scuole nonostante il pronunciamento del Tar, sono quelli forniti dall’Asp in una nota. Nel dettaglio, in una tabella in cui vengono segnalati i casi positivi suddivisi per alunni e personale (alla data di ieri) e i tamponi effettuati per ognuno degli istituti scolastici (alla data di ieri), l’Asp certifica:

Convitto Galluppi alunni positivi 10 nessuno del personale tamponi eseguiti 97

alunni positivi 10 nessuno del personale tamponi eseguiti 97 Ic Materdomini alunni positivi 5, 1 del personale, tamponi 94, Casalinuovo 2 alunni positivi, nessuno del personale 154 tamponi fatti

alunni positivi 5, 1 del personale, tamponi 94, Casalinuovo 2 alunni positivi, nessuno del personale 154 tamponi fatti Pacioli 1 alunno positivo, nessuno del personale 19 tamponi

1 alunno positivo, nessuno del personale 19 tamponi Pascoli Aldisio 2 alunni positivi, nessuno del personale, 62 tamponi

2 alunni positivi, nessuno del personale, 62 tamponi Vivaldi 8 alunni positivi, o personale, 71 tamponi

alunni positivi, o personale, 71 tamponi Mattia Preti 12 alunni positivi 1 del personale 195 tamponi

12 alunni positivi 1 del personale 195 tamponi Patari Rodari, 2 alunni positivi, nessuno del personale 47 tamponi,

2 alunni positivi, nessuno del personale 47 tamponi, Scalfaro 1 alunno positivo, nessuno del personale, 1 tampone

1 alunno positivo, nessuno del personale, 1 tampone Cis 0 alunni positivi, 1 del personale23 tamponi

0 alunni positivi, 1 del personale23 tamponi Liceo Linguistico 1 alunno positivo, 0 del personale, 1 tampone

1 alunno positivo, 0 del personale, 1 tampone Palazzolo 0 positivi tra gli alunni,1 tra il personale, 1 tampone

0 positivi tra gli alunni,1 tra il personale, 1 tampone Manzoni 0 positivi tra gli alunni, 1 tra il personale, 19 tamponi

0 positivi tra gli alunni, 1 tra il personale, 19 tamponi Asilo Fragifelù , 1 positivo tra gli alunni, o tra il personale, 1 tampone fatto

, 1 positivo tra gli alunni, o tra il personale, 1 tampone fatto Siciliani 1 alunno positivo, nessuno tra il personale, 1 tampone fatto

1 alunno positivo, nessuno tra il personale, 1 tampone fatto Agraria 1 positivo, nessuno tra il personale, 38 tamponi

1 positivo, nessuno tra il personale, 38 tamponi Don Milani 0 studente, 1 tra il personale, 36 tamponi