Sgombero pontili Catanzaro, il Tar respinge ricorso dell’azienda concessionaria Navylos

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda presidente Giovanni Iannini, Referendario Arturo Levato Referendario, Estensore Martina Arrivi), ha rigettato la domanda cautelare presentata dalla Navylos azienda concessionaria dei pontili del Porto di Catanzaro, rappresentata in giudizio dall’avvocato Giuseppe Pitaro che chiedeva la sospensione dell’efficacia della nota prot. 3911 del 14 gennaio 2021 del Comune di Catanzaro – Settore Patrimonio, Provveditorato, Partecipate, avente ad oggetto: «Riconoscimento della validità e della durata della concessione demaniale marittima – legge 145/2018».

In pratica i giudici ammininistrativi hanno dato ragione all’Amministrazione Comunale che aveva disposto lo sgombero del porto di Catanzaro. Il Tar ritiene che il ricorso “non sia dotato di ragionevole probabilità di accoglimento, giacché l’estensione ope legis della concessione, oltre a poggiare su una disciplina di dubbia compatibilità euro-unitaria (come segnalato nell’ordinanza T.A.R. n. 549/2020), appare impedita dal carattere temporaneo della stessa (come anche evidenziato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 6903/2020);

Ritenuto, pertanto, di rigettare la domanda cautelare, impregiudicata ogni valutazione in ordine alla possibilità di riunione del presente giudizio con quello iscritto al n. R.G. 1051/2020”.