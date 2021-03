Vacanze in barca, anche per il 2021 sono in trend

Le vacanze in barca si apprestano a diventare trend anche per il 2021. Grandi protagoniste della scorsa estate, hanno letteralmente rubato il cuore ai turisti italiani che sono pronti a sceglierle ancora una volta anche per i prossimi itinerari estivi.

Forse un po’ snobbate fino a qualche tempo fa, apprezzate solo dagli esperti e da un pubblico di nicchia, le vacanze in barca lo scorso anno hanno fatto il loro exploit convincendo sempre più gente che ha deciso di provare un’esperienza nuova. Complice la richiesta di maggiore sicurezza, di vivere esperienze diverse, anche lontane dai soliti circuiti e dalla troppa gente, la barca è riuscita a conciliare le esigenze di molti vacanzieri che scoperto un mondo tutto nuovo e oggi sono pronti a rivivere l’esperienza.

Pensare che le vacanze in barca siano scomode, poco confortevoli e che costringano ad alcune privazioni è del tutto sbagliato. Oggi le comodità ci sono tutte, basta solo essere pronti a vivere avventure nuove e tutte diverse, con il vento che riga il viso, la salsedine sui capelli e l’adrenalina di fare ogni attimo una scoperta diversa. Certo c’è bisogno di alcuni compromessi certo, come portare pochi vestiti ma buoni, avere sempre gli occhiali da sole e la crema protettiva a portata di mano e l’elasticità di adattarsi a mille situazioni, ma questi scompaiono del tutto di fronte alla spettacolarità delle emozioni che una vacanza in barca riesce ad offrire ogni giorno.

Se anche tu ti sei convinto a fare questa scelta e cerchi chi ti possa aiutare ad organizzare le tue vacanze in barca, non puoi che rivolgerti a Tramundi, il tour operator tra i principali punti di riferimento in Italia per questo tipo di itinerari, tutti in piena sicurezza e con il massimo dell’organizzazione. Per te la possibilità di scegliere tra le tantissime località proposte.

In catamarano, come in barca a vela o su uno yacht, Tramundi ti assicura un tour con equipaggio e capitano tra i più esperti per cavalcare le onde dei mari d’Italia ed emozionarsi all’alba come al tramonto tra mari cristallini, baie protette, escursioni a terra e molto altro ancora.

Le mete? Queste puoi sceglierle tu secondo le tue esigenze. Dalle Isole Eolie alle isole Pontine, Ischia e Procida. E poi ancora un tour in mare tra Sardegna e Corsica, nelle isole più belle del Tirreno: dal Golfo di Napoli alle isole Flegree. E se non ti basta? Le opzioni da scorrere sono ancora molte, con altrettanti itinerari pieni di bellezza e divertimento. Sfoglia il catalogo e scegli il tour che fa per te.