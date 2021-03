Al via l’iter amministrativo per la perimetrazione dell’area in cui sorgerà il parco costiero di Giovino

L’amministrazione comunale, su input della commissione comunale “Ambiente, Igiene e Lavori Pubblici”, ha impresso una forte accelerazione alla creazione del parco costiero di Giovino.

Lo ha detto il presidente della commissione Eugenio Riccio, che stamattina ha partecipato a un sopralluogo nell’area insieme all’assessore Domenico Cavallaro, al dirigente del settore Ambiente Bruno Gualtieri e ai funzionari Franco Greco (Ambiente) e Fabio Gualtieri (Urbanistica). Lo scopo delle verifiche sul campo è stato quello di avviare le operazioni di perimetrazione dell’area del parco costiero, compresa fra la rotatoria all’altezza del ristorante Stella Maris e l’oasi marina nei pressi dei fiumi Alli e Castace.

In particolare, i rappresentanti del Comune hanno focalizzato l’attenzione sulla necessità di perimetrare la zona delle dune, ulteriore e importante passaggio – è stato sottolineato – per la loro tutela dopo l’emissione, avvenuta nei mesi scorsi, dell’ordinanza del sindaco finalizzata alla loro salvaguardia.

Al termine del sopralluogo Riccio ha detto: “Può diventare un’idea vincente quella di valorizzare tutte le risorse presenti all’interno del parco costiero di Giovino – cioè il mare, le spiagge, la pineta, le dune, l’oasi marina, i bunker eredità della seconda guerra mondiale, l’area naturalistica con le sue peculiari flora e fauna – attraverso una “governance” che coinvolga cittadini, associazioni e professionisti e costituisca un nuovo modello amministrativo e un “progetto pilota” per la nostra città e non solo per la gestione del territorio e degli spazi pubblici. Puntiamo, con la partecipazione di cittadini e associazioni, a far diventare il Parco Costiero di Giovino non solo un’area naturalistica, assecondando la sua naturale vocazione, ma anche un attrattore storico e culturale per tutto l’anno e non soltanto per la stagione estiva interessando il turismo scolastico, sostenibile e ambientale. In questo modo si contribuirebbe ancora di più alla salvaguardia di Giovino da speculazioni edilizie”.