Cade in un fiume, cane salvato dai vigili del fuoco

Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta oggi alle 14 circa a Falerna per salvare un cane. Il pastore maremmano era caduto in un fiume, in una zona impervia, nel comune di Falerna Superiore. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito il recupero del malcapitato che è stato, quindi, affidato al servizio veterinario ASP per le cure del caso ed al proprietario giunto successivamente sul posto.

Il cane è vivo ma ferito agli arti inferiori.