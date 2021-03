Cassazione riconosce a 50 medici catanzaresi la borsa di studio negata dallo Stato per la specializzazione

Con sentenza di qualche giorno fa la Corte di Cassazione, dopo un contenzioso durato 18 anni e tre gradi di giudizio, ha riconosciuto definitivamente il diritto negato a 50 medici di Catanzaro e provincia per la mancata corresponsione della borsa di studio per gli anni del corso di specializzazione in violazione di direttive comunitarie di immediata applicazione.

I medici nell’anno 2003 hanno iniziato una lunga battaglia giudiziaria citando in giudizio, con il patrocinio dell’avv. Vincenzo Arnò, lo Stato Italiano per inadempimento per il tardivo ed incompleto recepimento della direttiva UE 76/82 che prevedeva “un’adeguata remunerazione” per tutti i medici che si iscrivevano ad una scuola di specializzazione dall’anno accademico 1983 in poi.

Lo Stato Italiano ha recepito la norma con molto ritardo, solo nel 1991, cominciando ad erogare la borsa di studio ai medici iscritti a partire da quell’ anno e lasciando fuori e senza remunerazione gli altri medici, quelli iscritti prima e quelli che avevano già conseguito la specializzazione a partire dal 1982.

La Cassazione ha messo la parola fine a tale vicenda, respingendo il ricorso dell’Avvocatura Generale dello Stato e confermando il diritto dei medici alla borsa di studio.

L’avvocato Arnò ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, soprattutto in questo momento che vede i medici impegnati in prima fila nella lotta alla pandemia. Auspico che lo Stato Italiano, soprattutto in vista degli aiuti che arriveranno dall’Europa, trovi una soluzione definitiva alla vicenda che vede coinvolti ed interessati ancora oltre 100 mila medici. Negli anni passati sono stati presentati disegni di legge in tal senso e nel 2020, sulla spinta emotiva della pandemia e del riconoscimento unanime del ruolo fondamentale del personale sanitario nel combattere il covid-19, parlamentari di diversi schieramenti politici si sono prodigati nella ricerca di una soluzione a questa annosa vicenda che ha visto lo Stato soccombere nelle aule giudiziarie e molti medici ancora attendono il riconoscimento del loro diritto. Sono stati infatti presentati disegni di legge e fatte petizioni on line che in pochi giorni hanno trovato largo consenso. Ancora una volta il nostro Stato è in ritardo, ma forse questa è la volta buona. Meglio tardi che mai”.